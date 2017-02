× Erweitern Foto: Rainer Brückbauer Fetish Pub Crawl Frankfurt

Mehr als 40 Fetischkerle ziehen durch die Frankfurter Szene von Bar zu Bar: Das passiert nicht nur am CSD-Wochenende, sondern beim „Fetish Pub Crawl“ auch an ganz gewöhnlichen Wochenenden. Franz, Mister Rubclub 2014, hat den Fetish Pub Crawl Mitte des vergangenen Jahres ins Leben gerufen und bereits drei Mal stattfinden lassen. Der nächste Pub Crawl steht am 4.2. an – das GAB Magazin hat bei Franz nachgefragt.

Was kann man sich unter dem Fetish Pub Crawl vorstellen?

Der Fetish Pub Crawl ist es eine lustige und lockere Kneipentour durch die Szene Frankfurts, mit der Besonderheit, dass uns alle der Fetisch verbindet. Eine wunderbare Möglichkeit, vor allem auch für Jüngere und Fetisch-Einsteiger, unter Gleichgesinnten ihren Fetisch an diesem Abend in den Alltag zu integrieren. Fetisch findet ja nicht nur im Bett statt, sondern ist für viele auch ein Lebensgefühl. Beim Pub Crawl geht es nicht um Sex, sondern in erster Linie darum, neue Leute mit gleichen oder ähnlichen Interessen kennenzulernen. Der Fetish Pub Crawl baut zugleich Vorurteile ab und zeigt, dass wir, nur weil wir Leder oder Gummi mögen, trotzdem keine „bösen“ Menschen sind. Sogar in der LGBTIQ-Szene ist das Thema Fetisch für viele immer noch in einer dunklen und geheimnisvollen Ecke, die oftmals verrufen ist. Um mitzumachen muss man kein Mitglied sein, bei uns ist jeder herzlich willkommen der zu dem Thema Fetisch einen Bezug hat. Ein Fetisch-Outfit ist für den Abend erwünscht, aber nicht zwingend notwendig, denn gerade Neulinge haben noch nicht die meist teure Ausstattung. O.K., eine Sporthose und Sneaker sollte jeder im Schrank haben! Es gibt keine Clubstrukturen und keine Mitgliedsbeiträge, die Teilnahme ist völlig unverbindlich. Wer an dem Abend da ist, ist da, wer nicht, der verpasst halt was. Der Fetish Pub Crawl ist ein bunter, gut gemischter Haufen mit immer anderen „Teilnehmern“, so dass auch der harte Kern immer neue Leute kennen lernen kann.

Woher stammt die Idee?

An ganz unterschiedlichen Orten und Zeiten kamen Freunde auf die Idee, sich über Facebook zu verabreden und zusammen im Fetisch auszugehen. Die Idee des klassischen Pub Crawl – man trifft sich und zieht als Gruppe durch möglichst viele Kneipen – ist aber schon viel älter und kommt ursprünglich aus England. Nicht zuletzt Facebook half uns, diese Idee etwas zu verändern, die „Cologne Rubber Men“ haben im vorletzten Jahr mit dem ersten Pub Crawl im Gummi-Outfit den Stein ins Rollen gebracht. Mittlerweile gibt es „Fetisch Pub Crawls“ in Köln, Mannheim, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Berlin.

× Erweitern Foto: Rainer Brückbauer Fetish Pub Crawl Frankfurt Organisator Franz

Wie erfährt man von den Terminen?

Es gibt Gruppen bei Facebook, die aber oft geheim sind und daher nur schwer zu finden; dazu muss man eingeladen werden. Nicht jeder ist bei Facebook, daher gibt es mittlerweile auch Clubs bei Gayromeo. Wir bauen aber auch sehr auf die altbewährte Mund zu Mund Propaganda, damit sich unser Pub Crawl innerhalb der Szene herumspricht. In Frankfurt ist am 4. Februar der nächste Fetish Pub Crawl gesetzt, dann immer jeden zweiten Monat am ersten Samstag. Direkte Infos gibt es aber auch über meine Facebookseite und unserem Gayromeo-Club. Im Februar starten wir am 4.2. um 21 Uhr im Lucky´s!

Infos zum Fetish Pub Crawl Frankfurt über www.facebook.com/MisterRubclub2014 und im PlanetRomeo Club „fetishpubcrawlffm“

Bild: „FetshPubCrawl“

Foto: Rainer Brückbauer