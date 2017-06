Farewell Rosanellis

× Erweitern Foto: Rosanellis Rosanellis Marc Greulich

10 Jahre und gut 10 Monate – so lange gibt es die Mannheimer Rosanellis Bar in diesem Monat bereits. Als Party-Bar hat sie sich fest im Szeneleben der Mannheimer integriert und Marc Greulich und sein Team sind eigentlich aus den Mannheimer Quadraten nicht mehr wegzudenken. Eigentlich. Denn Ende Juni wird das Rosanellis leider schließen.

Als Grund für seine Entscheidung nennt Marc vor allem Differenzen mit dem Verpächter aber auch die ständigen nächtlichen Diskussionen mit der Nachbarschaft – „all das hat den Partyspaß in den letzten Monaten erheblich reduziert“, meint Marc, und da hieß es irgendwann, sich zu entscheiden: Weitermachen oder aufhören. Zumal Marcs Wunsch und Ziel schon immer gewesen war, sich bereits nach 10 Jahren zu verabschieden. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, meint Marc.

Und wie es sich für die Rosanellis Bar gehört, gibt’s zum Abschied am 24.6. natürlich noch einmal eine große Party mit einem Mega-Showprogramm: „Wir lassen’s nochmal richtig krachen. Wer das verpasst, verpasst die Party des Jahres“, freut sich Marc, und ergänzt: „Ich möchte mich bei allen Freunden und Gästen für die vielen unvergesslichen Momente bedanken. Und wie heißt es so schön: Niemals geht man so ganz“ – man darf also gespannt sein, was der Rosanellis-Chef sich für die Zukunft ausgedacht hat. Sicher ist zumindest schon mal, dass die „Boat of Love“-Partys weiter erhalten bleiben.

24.6., Rosanellis, S2 16, Mannheim, 20 Uhr, www.rosanellis.de