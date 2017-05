Fachtag Queere Muslime

× Erweitern Illustration: Tabeja Ivana Cubelic Proud to be

Das Amt für Chancengleichheit Heidelberg, PLUS Mannheim sowie der Verein schwarzweiss laden am 10.5. im Heidelberger Karlstorbahnhof zum Fachtag „Proud to be – Muslim, Gay, Lesbian, Transgender, Queer and More“. Diskutiert werden Wünsche und Herausforderungen von queeren Muslimen in Europa, und was getan werden kann, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Unter anderen informieren und diskutieren Dino Suhonic vom European Queer Muslim Network, Leyla Jagiella vom Liberal-Islamischen Bund und Danijel Cubelic vom Institut für Religionswissenschaft der Uni Heidelberg. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Englisch statt und ist Teil des Queer Festivals im Heidelberger Karlstorbahnhof.

10.5., Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1, Heidelberg, 10 – 17 Uhr, www.queer-festival.de/proud-to-be