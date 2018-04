ESC-Preview: Unser Lied für Lissabon

× Erweitern Foto: privat ESC-Preview

Der Club Germany und der ESC-Fanclub OGAE Germany präsentieren auch in diesem Jahr wieder die Preview aller Teilnehmenden des diesjährigen Eurovision Song Contest – und das sind immerhin 43 Acts! Wie beim „echten“ Song Contest wird auch bei der Preview gevotet und am Ende des Abends der lokale Sieger ermittelt – inklusive Fachsimpeln mit echten ESC-Fans. Welche Chancen hat Wuschelkopf Michael Schulte mit seinem „You let me walk alone“? Als deutscher Beitrag, kommt nach dem sensationellen Sieg von Salvador Sobral nun Chanson und Folk zurück auf die ESC-Bühne … und welches Bühnenoutfit strapaziert die Geschmacksnerven am meisten? Es moderieren die ESC-Experten Bernd Ochs und Stefan Leidner (Foto). Der definitiv beste Warm-up für den ESC im Mai!

20.4., Zentralbibliothek, Hasengasse 4, Frankfurt, 19:30 Uhr, Eintritt frei, www.ecgermany.de, www.ogae.de