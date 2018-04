EMS-Training: Die Fitnessinnovation

× Erweitern Foto: „Körperformen“ Körperformen

Eine der effektivsten Methoden, um seine Muskeln zu trainieren und ein gutes Körpergefühl zu bekommen, bietet das EMS-Training in den neuen Fitnessstudios „Körperformen Frankfurt-Dornbusch“:

Ein voller Terminkalender sollte keine Ausrede sein, um auf Sport und Fitness zu verzichten. Eine der effektivsten Methoden, um seine Muskeln zu trainieren und ein gutes Körpergefühl zu bekommen, bietet das EMS-Training in den neuen Fitnessstudios „Körperformen Frankfurt-Dornbusch“: Wie der Name „Elektro-Muskel-Stimulation “ – kurz EMS – vermuten lässt, werden die Muskeln hier mittels elektrischer Impulse stimuliert; beim Training trägt man daher eine spezielle, mit Elektropads ausgestattete Bekleidung. Das Training bei „Körperformen“ wird mit maximal zwei Teilnehmern gleichzeitig absolviert, die von einem Personal-Trainer betreut werden, mit dem die einzelnen Übungen kontrolliert durchgeführt werden. Die Einheiten dauern zwar nur circa zwanzig Minuten, was man aber nicht unterschätzen sollte, denn das EMS-Training ist intensiv und schweißtreibend: Der Körper wird ganzheitlich bis in die Tiefenmuskulatur gefordert und je nach Trainingsziel können Schwerpunkte gesetzt werden wie beispielsweise eine effektive Rückenstärkung und sogar gezielte Fettverbrennung.

EMS ist also ideal für alle, die wenig Zeit haben, aber dennoch Muskeln aufbauen und den eigenen Körper formen und definieren möchten. Markus Rönnau von „Körperformen“ in Frankfurt ergänzt: „Wir bieten zusätzlich zu unserem EMS-Training verschiedene Ernährungskonzepte von ‚Healthy Balance’ an, die für jeden Teilnehmer die Erstellung eines ganz individuellen Ernährungsprogramms ermöglichen. Wir haben das vor Kurzem eingeführt und die Resonanz ist überragend“. Mit „Healthy Balance“ kann man nicht nur überflüssige Pfunde verlieren, sondern auch gezielt den Muskelaufbau unterstützen. Insgesamt gibt es bereits circa 130 Körperformen Studios in Deutschland, das Studio am Frankfurter Dornbusch hat im Oktober 2017 eröffnet. Jetzt heißt es also nur noch: runter von der Couch und ein kostenloses Probetraining absolvieren!

Körperformen Frankfurt-Dornbusch, Eschersheimer Landstr. 325, Frankfurt, weitere Infos und Standorte über www.koerperformen.com

Sonderaktion für Lesende des GAB Magazins: Mit dem Stichwort „GAB Magazin“ bekommt man im April 2018 bei Abschluss einer Mitgliedschaft einen Gratismonat geschenkt