Das Team des CSD Rhein-Neckar lädt alle Interessierten am 10.8. zum offiziellen Regenbogen-Empfang der Stadt Mannheim ein. Mit vielen internationalen Gästen aus den Partnerstädten eröffnen das CSD-Team sowie die Vertretung des Magistrats das bunte Wochenende in Mannheim, nachdem zuvor die Regenboggenflagge am Rathaus gehisst wurde.

10.8., Florian Waldeck Saal, Zeughaus REM, C 5, Mannheim, 19 Uhr, www.csdrn.de