Elektro-Workshop

RAW, der neue Frankfurter Concept-Store für Fetisch-Kleidung und -Accessoires, bietet unter dem Motto „Lebe den Fetisch – aber richtig!“ einen Workshop zum Thema „Elektro“: Was ist der Reiz an Reizstrom, was ist zu berücksichtigen und welches Equipment ist ein Muss, welches „nice to have“? Ein Experte berichtet über seine Erfahrungen und beantwortet Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos, für Erfrischungen wird gesorgt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte vorher anmelden über 069 20023940 oder per Mail an info@rawonline.de.

24.1., RAW, Brückenstr. 36, Frankfurt, 19 Uhr, www.RAWonline.de