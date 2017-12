× Erweitern Foto: Café Klatsch DoloWeihnachten

Die Advents- und Weihnachtszeit im Café Klatsch ist immer etwas ganz besonderes: an allen Adventssonntagen lädt das Team um Stoffel und Dolo zum Advents-Kaffee-Klatsch mit köstlichem Kuchen und Gorilla Kaffee-Spezialitäten. Selbst an Heiligabend ist ab 21 Uhr geöffnet, und auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen geht’s ab 18 Uhr rund im Klatsch. Höhepunkt ist wie immer Dolos-Weihnachtsmarkt-Marathon: Am 21.12. trifft sich die bunte Schar um 18 Uhr an der Uhr am Paradeplatz (Achtung: Neuer Treffpunkt!), um dann durch die Buden zu ziehen. Um weihnachtlichen Kopfschmuck wird gebeten! Im Anschluss geht’s zum Aufwärmen zurück ins Klatsch! Ho ho ho!

21.12., um 18 Uhr Treff an der Uhr am Paradeplatz, im Anschluss geht’s weiter im Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA