Unter dem Motto „Diversity for all: Macht den Mund auf“ fand im Oktober eine gut besuchte Lesung zum Thema sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität und Geschlechterrollen mit den Mannheimer Schauspielerinnen Monika-Margret Steger und Bettina Franke im Diakonischen Werk Mannheim statt. Musikalisch begleitet wurden die Schauspielerinnen vom Akkordeonisten Laurent Leroi. Die Texte wurden von den Schauspielerinnen aus verschiedenen Quellen wie Gedichten oder Tagebucheinträgen künstlerisch erarbeitet, die zuvor in Zusammenarbeit mit PLUS in Gesprächen mit Geflüchteten und schon länger in Mannheim lebenden Menschen zusammengetragen wurden. Die Lesung war die Abschlussveranstaltung des Projekts „Diversity for all“, der bereits ein Informationsseminar für Queer Refugees zum Thema sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt sowie ein Schul-Videoprojekt der Johannes-Kepler-Schule vorangegangen waren. „Diversity for all“ war ein Kooperationsprojekt, das im Rahmen der Mannheimer „einander Aktionstage 2017“ von PLUS, dem Diakonischen Werk Mannheim, der Medienpädagogin Gisela Witt, der Johannes-Kepler-Schule sowie den Schauspielerinnen Steger und Franke im Oktober in Mannheim stattfand. Ziel war es, die Akzeptanz für die Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung zu fördern.

