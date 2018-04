Diversity-Abend bei Simmons & Simmons LLP

× Erweitern Foto: bjö LGBT-Netzwerke

Ende Februar lud das LGBT-Netzwerk der international agierenden Anwaltskanzlei Simmons & Simmons zu seiner ersten Diversity-Veranstaltung in Frankfurt.

Der Abend war mit der Frage „Coming-Out am Arbeitsplatz – heute noch ein Thema?“ überschrieben, als Referenten geladen waren Jessica Purkhardt als Frankfurter Stadtverordnete und Dipl.-Online-Journalistin, Gernot Sendowski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Charta der Vielfalt und Global Diversity & Inclusion-Experte der Deutschen Bank, sowie Albert Kehrer, Vorstand der Stiftung PROUT AT WORK, die den landesweiten LGBT-Mitarbeiternetzwerken eine Heimat bietet. Als Moderator des Abends war Rechtsanwalt und Mediator Sascha Kuhn von Simmons & Simmons vor Ort. Die Kanzlei hat seit 2006 ein eigenes LGBT-Netzwerk, das zusammen mit anderen Gruppen integraler Bestandteil des Diversity-Gesamtkonzepts der Sozietät ist. Kuhn hat im Düsseldorfer Büro bereits eine ähnliche Veranstaltungsreihe umgesetzt. Das Interesse in Frankfurt war groß, der Konferenzraum der Kanzlei im Messeturm mit rund 70 Teilnehmenden gut gefüllt und die Diskussion zwischen Referenten und Publikum lebhaft. Auch wenn unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten gesellschaftlich einfacher anerkannt werden, ist das Coming-Out am Arbeitsplatz noch immer zentrales Thema. Als Teil der Persönlichkeit sollte die sexuelle Orientierung nicht verschwiegen werden müssen; Gernot Sendowski kommentierte folgerichtig, dass es für ihn zur Glaubwürdigkeit als Führungskraft gehöre, diesen Teil der Identität nicht zu unterschlagen. Dennoch: 70 Prozent der Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung werden noch immer am Arbeitsplatz erlebt. Die LGBT-Mitarbeiternetzwerke wirken mit zweierlei Funktion dagegen: Zum einen füllen sie mit ihrer Präsenz und ihren Angeboten das Diversity-Management des Unternehmens mit Leben, zum anderen senden sie als Vorbilder positive Signale: In diesem Unternehmen sind Lesben, Schwule und Trans*-Menschen willkommen. Mit einem herzlichen Get-Together bei Büffet und Getränken klang der Abend aus.

www.simmons-simmons.com

Am 25.5. lädt der Völklinger Kreis, der Berufsverband schwuler Führungskräfte und Selbstständiger, zu „Colorful Frankfurt“, einem Get-together der LGBT-Mitarbeiternetzwerke