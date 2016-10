DIVERSITY – WIE GEHT DAS?

Diversity

Sich am Arbeitsplatz wegen seiner Sexualität nicht verstecken zu müssen, bringt nicht nur Vorteile für den Arbeitnehmer, auch Arbeitgeber können von der Vielfalt ihrer Angestellten profitieren. Diversity-Abteilungen in Unternehmen fördern dies. Der CSD Rhein-Neckar lädt am 8.10. zu einer Diversity-Konferenz mit ExpertertInnen und ReferentInnen aus Unternehmen, die erläutern, wie Diversity in der Praxis gelebt werden kann.

8.10., Stadthaus, N1, Mannheim, 11 – 16 Uhr, www.csd-rhein-neckar.de