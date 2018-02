Diva Deluxe 2018: Start voting now!

× Erweitern Foto: www.Diva-Deluxe.com Diva Deluxe Jury-2 Die Diva Deluxe-Jury 2018: Lucy Diakovska, Gracia Gracioso, Ryan Stecken und Ripley Myers (v.l.n.r.)

Mit großen Schritten und auf Plateau und Heels zum Sieg: Diva Deluxe, Hessens größter Drag Queen Contest, feiert am 17. März sein 10-jähriges Jubiläum! Der Vorlauf zum diesjährigen Glamour-Wettbewerb geht nun in die zweite Runde: Die vierköpfige Jury, prominent besetzt mit ex-No Angels Lucy Diakovska, Gracia Gracioso, Ryan Stecken und Ripley Myers hat aus allen Bewerbungen zwölf heiße Kandidatinnen ausgewählt, die mit ihren offiziellen „Diva Deluxe 2018“-Setcards seit dem 20.1. „Likes“ auf Facebook und Instagram sammeln. Das bedeutet: Alle sind nun aufgerufen, die entsprechenden Websites zu checken und für den Favoriten per „Daumen hoch“-Button ihre Punkte zu vergeben.

Die Online-Votingrunde läuft bis zum 15.2., 12 Uhr MEZ – die sechs Queens, die bis dahin die meisten Facebook- und Instagram-Likes gesammelt haben, katapultieren sich automatisch ins Finale der Diva Deluxe 2018-Party am 18.3. im Frankfurter Velvet Klub! Und das gibt eine Mega-Party: Die sechs Finalistinnen präsentieren sich dann in zwei Showrunden (Catwalk und individuelle Performance). Die Bewertungspunkte der Jury sowie die Punkte des Publikumsentscheids ergeben zusammen die Punktzahl, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Die „Diva Deluxe 2018“ erhält 250 Euro Preisgeld, Krone, Schärpe und verschiedene Auftrittsmöglichkeiten.

Im Laufe ihrer 10-jährigen Geschichte ist die Diva Deluxe-Party zum ultimativen Drag-Meeting avanciert, und so trifft man nicht nur frische Talente auf der Bühne, sondern auch bekannte Gesichter und Newcomer im Publikum! Start voting now!

Diva Deluxe 2018, Online-Voting bis zum 15.2. auf www.facebook.com/divadeluxeffm/ und www.instagram.com/divadeluxe_ffm/, Finale und 10 Jahre Diva Deluxe Party am 17.3., Velvet, Weißfrauenstr. 12 – 16, Frankfurt, mehr Infos über www.diva-deluxe.com