Diva Deluxe: Jetzt bewerben!

Foto: Anna Kovalchuk / pixabay.com, gemeinfrei Diva Deluxe

Bis zum 14.1. sollten ambitionierte Newcomer-Queens ihre Bewerbung eingereicht haben, dass heißt inklusive eines kurzen Lebenslaufs, einer Beschreibung der Motivation zur Teilnahme am Contest, einem kurzen Umriss der geplanten Performance sowie mit zwei Fotos (Portrait und Ganzkörperaufnahme). Eine hochkarätig besetzte Jury hat dann die Qual der Wahl: Lucy Diakovska, Ripley Myers, Electra Pain und Gracia Gracioso wählen aus allen Bewerbungen 12 Teilnehmerinnen aus, die sich für das dann folgende Online-Voting qualifizieren. Das startet am 20.1.: Alle 12 Ausgewählten werden an diesem Tag auf der Facebook-Seite sowie der Instagram-Seite der Diva Deluxe mit einer individuellen Setcard präsentiert – und sammeln einen Monat lang, bis zum 15.2. „Likes“! Die sechs Kandidatinnen mit den meisten Stimmen kommen dann ins Finale der großen Diva Deluxe Jubiläumsparty am 17.3. im Frankfurter Velvet. Let the Games begin!

17.3.2018, 10 Jahre Diva Deluxe, Velvet, Weißfrauenstr. 12 – 16, Frankfurt.

Bewerbungen bis 14.1.2018 an info@diva-deluxe.com, Online-Voting auf Facebook und Instagram ab dem 20.1.2018, Teilnahmebedingungen und mehr Infos über www.diva-deluxe.com, www.facebook.com/divadeluxeffm/ und www.instagram.com/divadeluxe_ffm/