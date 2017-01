Auf die High-Heels – fertig – los:

Noch bis zum 7.1., 12 Uhr, läuft die Online-Bewerbungsfrist für Hessens größten Drag-Contest „Diva Deluxe 2017“!

Angehende Queens, die an der großen Show am 11.3. im Frankfurter Velvet Club teilnehmen möchten, können sich mit einem kurzen Lebenslauf, mindestens zwei aktuellen Fotos, einer knackigen Begründung, wieso sie am Contest teilnehmen möchten, sowie einer kurzen Info zur geplanten Live-Performance bewerben.

Die Bewerbungen gehen per Email an info@diva-deluxe.com

Eine fachkundige Jury, bestehend aus Jessica Walker, Kelly Heelton, Phyllis Fox und Marcella Rockafella, wählt aus allen Bewerbungen 12 Queens aus, die am 10.1. auf der Facebookseite der Diva Deluxe mit einer Online-Setcard präsentiert werden!

Damit startet das Online-Voting, bei dem die Kandidatinnen bis zum 15.2. „Likes“ für ihre Setcards sammeln. Die sechs Queens mit den meisten „Likes“ sind die Kandidaten für die Diva Deluxe- Party am 11.3. im Frankfurter Velvet Club.

Zusätzlich präsentieren sich die 12 Bewerberinnen am 21.1. bei der großen „Meet the Queens“-Party im Frankfurter clb und können dort ihre Qualitäten erstmals live unter Beweis stellen – um mehr „Likes“ zu sammeln und zur Finalisten zu werden!

Alle ausführlichen Infos zur Bewerbung und zur Diva Deluxe 2017 gibt’s über die Facebook-Seite www.facebook.com/divadeluxeffm

Für alle, die zwar nicht am Contest teilnehmen, aber sich das Event am 11.3. nicht entgehen lassen wollen: Der Ticket-Vorverkauf für die Party ist bereits gestartet!

Mehr Infos über www.diva-deluxe.com