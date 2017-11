Die sechstkleinste AIDS-Gala der Welt

× Erweitern Foto: vielbunt AidsGala-Darmstadt

Der Darmstädter Verein vielbunt veranstaltet zusammen mit der AIDS-Hilfe Darmstadt zum sechsten Mal eine außergewöhnliche Spendengala zu Gunsten der AIDS-Hilfe. Dem alternativen Charakter der Gala bleibt man treu: Newcomer und Newcomerinnen wechseln sich mit professionellen Bands ab, und mit Moderatorin und Polit-Aktivistin Rosa Opossum ist ein atemberaubender Mix aus Verstörung, Verzauberung, Schick und Rebellion garantiert. „Bei unserer Gala Spaß zu haben und dafür auch Geld zu spenden, bedeutet vor allem, sich solidarisieren und gemeinsam Stigmatisierung abbauen“, meint Rosa Opossum. „HIV hat durch medizinische Behandlungsmöglichkeiten seine Schrecken beinahe verloren. Betroffene dürfen aber nicht weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden“. Dr. Yvonne Bach, Geschäftsführerin der AIDS-Hilfe Darmstadt, ergänzt: „In unserer Arbeit der Beratungsstelle erfahren wir Tag für Tag, wie die Stigmatisierung in der Gesellschaft Menschen mit HIV und Aids auch heute noch trifft, und auch, dass eine HIV-Infektion häufig mit Armut einhergeht, die die Menschen weiter an den gesellschaftlichen Rand drängt. Daher freuen wir uns sehr über Spenden und garantieren, dass die Gelder direkt und unbürokratisch bei unseren Klientinnen und Klienten ankommen.“ Mit Live-Musik, einer Tombola, Travestie, Kabarett und Anarchie kämpft die Darmstädter AIDS-Gala für den guten Zweck!

1.12., Oettinger Villa, Kranichsteiner Str. 81, Darmstadt, 19 Uhr Eintritt gegen Spende, www.vielbunt.org, www.darmstadt.aidshilfe.de