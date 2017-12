di.to. – das LGBT-Netzwerk der REWE Group

× Erweitern Foto: di.to Frank Bartela und Anna Pavlitschek, Sprecher-/in di.to

Das Mitarbeiter-Netzwerk der REWE Group, di.to. („different together“), wurde im August 2013 gegründet und setzt sich innerhalb der REWE Group für mehr Toleranz und Akzeptanz am Arbeitsplatz, unabhängig von sexueller Orientierung, ein. Bei di.to. engagieren sich aktuell knapp 170 REWE-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen. Ein aktives Netzwerk, das bereits viel bewegt hat und noch viel vor hat: Schon im Frühjahr 2016 wurden an circa 3.300 REWE Märkte sowie im Sommer 2017 an knapp 300 toom Baumärkte Regenbogenaufkleber für die Eingangstür verschickt, die Discounttochter Penny mit über 2.000 Märkten folgt in diesen Tagen. Die Aufkleber stehen symbolisch für Toleranz, Vielfalt und ein Umfeld fern von Vorurteilen und Ausgrenzung. Auf Bestreben von di.to. hat die REWE Group die Charta der Vielfalt unterschrieben, eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen.

× Erweitern Foto: di.to LBGT-REWE_02 CSD-Truck 2017

Auch hat die REWE Group im Juni 2017 erstmalig an der Karrieremesse Sticks & Stones in Berlin teilgenommen; sie ist Europas größtes LGBT-Karriere-Event und richtet sich an Schüler, Studierende, Absolventen und Jobsuchende mit Berufserfahrung. Und natürlich ist di.to. auch beim Kölner CSD mit einem eigenen Wagen und rund 140 REWE-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertreten. Die Diversity-Kunstausstellung WE ARE PART OF CULTURE des gemeinnützigen „Projekt 100% MENSCH“, die im November auch am Frankfurter Hauptbahnhof zu sehen war, wird ebenfalls von der REWE Group unterstützt.di.to ist aktiv bei der PROUT AT WORK Foundation engagiert. PROUT AT WORK und Völklinger Kreis bündeln die unterschiedlichen und vielfältigen LGBT-Netzwerke Initiativen und tragen so zu einer stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit bei. Sie bieten den Netzwerken eine Plattform zum gemeinsamen Austausch und unterstützen sie bei ihrer Arbeit. Auch bei der Neugründung von Mitarbeiternetzwerken stehen PROUT AT WORK und Völklinger Kreis mit Rat und Tat zur Seite.

Kontakt zum Netzwerk di.to. über dito@rewe-group.com