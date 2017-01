DER CSD STUTTGART BLEIBT BEIM TRADITIONELLEN TERMIN

CSD Stuttgart

Seit der Berliner CSD 2016 von seinem traditionellen Termin im Juni auf das vierte Juli-Wochenende umzog, hatte der Stuttgarter CSD das Problem der Terminkollision; denn das vierte Juli-Wochenende ist auch traditionell auch der Termin des CSD Stuttgart. In den vergangenen Jahren konnte die Terminkollision elegant umgangen werden, da die Juli-Monate jeweils fünf Wochenenden hatten, und somit der CSD Stuttgart einfach auf das fünfte Wochenende rutschte. 2017 wäre dies nicht möglich gewesen; daher lud der CSD Stuttgart e.V. Mitte November zu einer offenen Mitgliederversammlung ins Zentrum Weissenburg, bei der drei Optionen zur Auswahl standen: Der CSD bleibt am 4. Juli-Wochenende, der CSD rutscht auf das dritte Juli-Wochenende, oder der CSD rutscht auf das vierte Juni-Wochenende. In einer eingehenden und konstruktiven Diskussion entschied man sich zwar nicht einstimmig, aber mit großer Mehrheit für den traditionellen Stuttgart-Termin, das vierte beziehungsweise das letzte Juli-Wochenende. Neben den häufig stattfindenden Sportevents im Juni sprach gegen das dritte Juli-Wochenende die Kollision mit dem Frankfurter CSD. Somit finden die Hauptevents des CSD Stuttgart 2017 am vierten Juli-Wochenende statt: Die Polit-Parade zieht am 29.7. durch die Innenstadt, die zweitägige „Hocketse“ am 29. und 30.7.

Einen ersten Eindruck zum CSD 2017 kann man sich im Januar auf der CMT, der Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, holen: Vom 14. bis 22.1. ist der CSD Stuttgart erstmals mit einem Stand auf der Messe vertreten: Dort repräsentiert die bunte und vielfältige Region Stuttgarts, gibt Infos zu Events und Angeboten in Stuttgart und fungiert außerdem als Orientierung für die gayfriendly Angebote auf der CMT. Auch auf der „CMT Night“-Party am 16.1. ist der CSD Stuttgart dabei.

www.csd-stuttgart.de