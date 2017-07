Das war der CSD Frankfurt

Rekorde im Jubiläumsjahr

Foto: bjö CSD Frankfurt 2017

25 Jahre CSD Frankfurt – das silberne Jubiläum konnte gleich mit einer Reihe von Rekorden aufwarten: Die Demonstration zählte rund 1.900 aktive Teilnehmende und über 40 Wagennummern, zusammen mit den Zuschauenden am Wegrand waren rund 9.000 Menschen am CSD-Samstag auf den Beinen. Schaute man auf die Demoplakate war klar: Der Beschluss zur „Ehe für alle“ war ein längst überfälliger Akt, gesellschaftliche Anerkennung und Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensentwürfen und der sexuellen wie geschlechtlichen Vielfalt sind aber nach wie vor Themen, die auch – oder gerade – die junge queere Community umtreibt. Sichtbarkeit ist da der erste Schritt – und insbesondere am Samstagabend war der Festplatz Konstablerwache mit der Hauptbühne prall gefüllt, und auch die Infomeile mit der alternativen Kulturbühne erfreute sich großen Interesses. Ein Rekord gab es auch für die Tombola der AIDS-Hilfe Frankfurt, die 36.350 Euro einnahm, 7.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Mit einem emotionalen Finale samt Feuershow schloss der CSD 2017 am Sonntagabend um 22:30 Uhr. *bjö

