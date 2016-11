DAS BABYLON WIRD ZUR BLUE BAR

Blue Bar Patrick

Am 3. Dezember ist es soweit: die große Opening-Party der Blue Bar steigt und gibt damit Gelegenheit sich das Lokal, das über viele Jahre Monte Carlo und anschließend Babylon hieß, bei guter Musik und super Stimmung anzuschauen – und neu zu entdecken. Denn Inhaber Patrick, den viele aus der Szene und auch noch aus dem Blue Angel kennen, hat keine Mühe gescheut seiner Blue Bar ein neues Flair zu geben. GAB traf ihn zum Interview, um mehr zu erfahren.

Lieber Patrick, nun geht es also wieder Back to Roots, oder?

Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass mir das Gastro- und Szeneleben einfach fehlt. Ja, und als es sich jetzt ergab das Babylon zu übernehmen, habe ich einfach zugeschlagen, um ein bisschen vom Flair des alten „Engel“ wieder zurück zu holen. Daher auch der Name, der natürlich eine Anlehnung ist (schmunzelt). Man kann also sagen, es ist so etwas wie eine Rückbesinnung auf meine Kernkompetenzen (lacht) ...

Was erwartet denn deine Gäste, wenn du am 3. Dezember die Tür öffnest?

Man wird auf jeden Fall bemerken, dass sich einiges getan hat: Neben neuen Tapeten und einem neuen Anstrich – rate mal in welcher Farbe ... (zwinkert) – , haben wir weitere Spiegel installiert, eine Players-Lounge mit Spielautomaten geschaffen und vor allem ein komplett neues Lichtkonzept inklusive einer Nebelmaschine eingebaut, um Club-Atmosphäre reinzubringen. Für das Opening werden wir auch Türsteher haben, das sollte aber keinen abschrecken. Ich möchte gerne den Spaß, die einzigartige Stimmung und die Sexyness, die den Engel damals ausgemacht hat – und von der heute noch viele schwärmen –, neu aufleben lassen. Ein bisschen gehoben, ohne auf Schickimicki zu machen, dazu gehört dann eben auch, dass man sich gerne mal das T-Shirt ausziehen kann, wenn einem danach ist. Heiß wird unseren Gästen nämlich auf jeden Fall, wenn regelmäßig DJ’s auflegen – zur Eröffnung ist es übrigens DJ Timo.

Und wie sieht’s mit dem Bar-Team und der Getränkekarte aus?

Klar, tut sich auch was an der Karte, zum Beispiel wird es künftig Cocktails geben, so dass man auch mal einen „Long Island“ oder „Caipi“ trinken kann. Beim Team bleibt soweit alles beim alten, abgesehen davon, dass ich natürlich da sein werde (lacht), dass heißt Frank und Bilal werden auf jeden Fall weiterhin dabei sein.

Und ein paar Specials wird’s künftig sicherlich auch geben ...

Genau! Welche das sein werden, kann ich aber noch nicht genau sagen, das wird sich entwickeln. Es soll ja stimmig sein. Wir werden aber künftig am Samstag und Sonntag die After-hour aus der Tangerine rüberholen, quasi als „extended version“ (grinst). Neben der Zusammenarbeit mit der Tangerine, ist mir natürlich die Szene insgesamt wichtig. Ich finde, je mehr wir in der Szene zusammenarbeiten, desto eher kriegen wir die Leute auch wieder hinterm Ofen hervor. Wie damals die „Threesome“-Aktion, wo man zum Beispiel erstmal ins Pulse, dann ins Monza und in den Engel gezogen ist. Das hat Spaß gemacht und jedem in der Szene etwas gebracht.

Ich werde versuchen die Zusammenarbeit mit allen Locations zu pflegen! Mit ist wichtig, dass wir auch für alle Nicht-Frankfurter ein cooles Abendprogramm bieten. Ich glaube, dass inzwischen die meisten so viele schlechte GayRomeo-Dates hatten, dass der Bedarf an echten Kontakten wieder da ist (lacht) ...

Blue Bar, Alte Gasse 34, Frankfurt, Mo – Do 22 – 8 Uhr, Fr 22 – 12 Uhr, Sa 22 bis Sonntagnachmittag, Sonntagabend geschlossen, www.bluebar-ffm.de

Opening-Party am 3.12. mit DJ Timo, ab 22 Uhr