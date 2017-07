Darmstadt hat ein Queeres Zentrum!

× Erweitern Foto: bjö Queeres Zentrum Darmstadt

Mit einer großen Eröffnungsveranstaltung samt Sommerfest und nächtlicher Party wurde am 27. Mai Darmstadts erstes Queeres Zentrum eingeweiht. Und das ist ein echtes Schmuckstück: Auf zwei Etagen der in einem malerisch wilden Park gelegenen Oettinger Villa mit einem hellen, freundlichen Café-Bereich mit Zugang zur Terrasse sowie verschiedenen Büro-, Beratungs- und Gruppenräumen kann der umtriebige Verein vielbunt, der als Träger hinter dem Queer Zentrum steht, nun seine umfangreichen Projekte für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans* und intersexuelle Menschen erstmals unter einem Dach anbieten.

× Erweitern Foto: bjö Queeres Zentrum Darmstadt Stefan Kräh, auch bekannt als Rosa Opossum, vom Verein vielbunt

Und das war dringend nötig: Denn seit der Verein sich 2010 gegründet hat, haben sich nach und nach Angebote wie die queere Jugendgruppe, das Schulprojekt „SchLAu Darmstadt“, eine Sport- und Fitnessabteilung, Hilfe für queere Geflüchtete oder der Treffpunkt „Trans* Du“ und viele mehr entwickelt; daneben zeichnet sich vielbunt außerdem als Veranstalter des CSD Darmstadt und des örtlichen IDAHOT aus, organisiert die monatliche Studentenparty „Schrill und Laut“ oder unterstützt die jährliche AIDS-Gala in Darmstadt. Das alles stemmt der Verein seit sieben Jahren ehrenamtlich – und bislang ohne einen festen Ort für die Beratungsangebote und deren Koordination zu haben. Mit dem Anliegen nach einer erweiterten Jugendarbeit in einem eigenen Zentrum hat der Verein sich schließlich an die Kommunalpolitik gewandt – und stieß dabei auf offene Ohren: Die Oettinger Villa, ein Jugend- und Kulturzentrum, das von zwei Trägern als autonomes Jugendzentrum und städtisches Jugendhaus genutzt wurde, wird nun zu einem Teil von vielbunt genutzt und finanziell von der Stadt unterstützt.

× Erweitern Foto: bjö Queeres Zentrum Darmstadt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch betonte daher in seinem Redebeitrag besonders, dass das queere Zentrum ein aktives Bekenntnis zur gelebten Diversität Darmstadts sei. Besonders freuen können sich queere Jugendliche bis 27 Jahre: Der Cafébereich des Zentrums wird an drei Tagen in der Woche als offener Treff für sie genutzt. Im ersten Geschoss der Villa befinden sich Büro-, Beratungs- und Gruppenräume. Eines ist sicher: Schon allein mit den neuen Räumen und Möglichkeiten des queeren Zentrums wird das Angebot von vielbunt weiter wachsen – dass Bedarf für ein solches Zentrum in Darmstadt besteht, beweist unter anderen die inzwischen auf über 200 Personen angewachsene Mitgliederzahl des Vereins. Glückwunsch!

Queeres Zentrum, Oettinger Villa, Kranichsteiner Str. 81, Darmstadt, Infos zu den Angeboten und Öffnungszeiten über www.vielbunt.org/queeres-zentrum-darmstadt/