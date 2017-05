CSD Wiesbaden: #duWIich – jetzt erst Recht!

× Erweitern Foto: CSD Wiesbaden e.V. CSD Wiesbaden

Im Jahr der Bundestagswahl fordert der CSD Wiesbaden noch einmal mit Nachdruck die vollständig rechtliche Gleichstellung von LSBT*IQ-Menschen: „Wir wollen uns nicht von Bauchgefühl, Stimmungen und faulen Kompromissen regieren lassen“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Für Gleichstellung wird am 3.6. in der Wiesbadener Innenstadt demonstriert. Der Zug startet am Warmen Damm, am Zwischenstopp vor dem Rathaus gibt es eine politische Kundgebung, anschließend zieht die bunte Demogruppe weiter zum Schlachthofgelände, wo ein buntes Kulturprogramm die Gäste erwartet.

Auch im Bühnenprogramm fehlen die politischen Beiträge nicht, die sich mit Forderungen auseinandersetzen wie Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften, diskriminierungsfreie Bildung, einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie sowie Bedarf einer kommunalen Koordinierungsstelle für LSBT*IQ-Lebensweisen.

Ab 22 Uhr startet dann die offizielle CSD-Party im Kesselhaus und der Halle auf dem Schlachthofgelände. Tipp: Die offizielle Eröffnungsparty findet bereits am 2.6. im Lokal „Zum Schweinefuß“ statt – mit einem ganz besonderen Gast: Wiesbadens OB Sven Gehrich wird dort als DJ aktiv sein!

3.6., CSD Wiesbaden, Demo um 14 Uhr ab Warmer Damm, im Anschluss Fest auf dem Schlachthofgelände, CSD-Party ab 22 Uhr im Schlachthof Wiesbaden, www.csd-wiesbaden.de

2.6., CSD Eröffnungsparty, Zum Schweinefuß, Kaiser-Friedrich-Ring 42, Wiesbaden, 21 Uhr