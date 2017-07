CSD Stuttgart: Perspektiv-Wechel

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. / DigitalDesignTeam.de CSD Stuttgart

Politisch wie immer zeigt sich der CSD Stuttgart: Das Motto „Perspektiv-Wechsel“ soll zum einen „klare Kante“ gegen Diskriminierung zeigen, zum anderen aber auch dazu auffordern, miteinander ins Gespräch zu kommen: „Gegenseitiges Verständnis und Respekt beginnen damit, einander zuzuhören und miteinander zu sprechen“, meint Christoph Michel vom CSD Stuttgart e.V.; ein Anliegen, das sich an die gesamte Gesellschaft wendet, und nicht bloß an die „laute, polternde Minderheit“, die Homosexuelle diskriminiert, oder an diejenigen, „die jede gesellschaftliche Diskussion durch Überkorrektheit abwürgen wollen“, heißt es in der Erklärung des Vereins.

× Erweitern Foto: elk-wue.de Gabriele Arnold Schirmherrin Gabriele Arnold, die Stuttgarter Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Schon die Wahl der diesjährigen Schirmherrin Gabriele Arnold, die Stuttgarter Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, entfachte erste Diskussionen: Gabriele Arnold eckte bereits mit ihrer Forderung nach Segnung homosexueller Paare bei ihrer Landeskirche an; die Übernahme der Schirmherrschaft des CSD ist ein weiteres mutiges wie entschlossenes Zeichen, die Diskussion auch innerhalb der Kirche weiter voran zu treiben.

29. und 30.7., CSD Stuttgart, www.csd-stuttgart.de

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. / DigitalDesignTeam.de CSD Stuttgart Die Demo-Parade

Demonstration: Die Polit-Parade

Der Höhepunkt des CSD-Wochenendes ist zweifellos die Polit-Parade durch die Stuttgarter Innenstadt. Rund 70 Formationen mit gut 5.000 Teilnehmern werden erwartet, die sich ab der Böblinger Straße in Richtung Schlossplatz in Bewegung setzen. Die CSD-Wagen werden von einer fachkundigen und unabhängigen Jury begutachtet, die die drei Besten der teilnehmenden Formationen prämiert; der Fokus liegt dabei vor allem auch auf dem politischen Charakter der Präsentation.

29.7., Demo-Parade ab Böblinger Straße, Start um 15:30 Uhr, www.csd-stuttgart.de

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. / DigitalDesignTeam.de CSD Stuttgart Die Hocketse

Die Hocketse

Das CSD Straßenfest heißt in Stuttgart „Hocketse“ (aus dem Schwäbischen „da hocket’se“ – „da hocken sie“). Die Bühne auf dem Marktplatz vor der Kulisse des mit Regenbogenflaggen bestückten Rathauses begeistert dabei nicht nur mit einem bunten Showprogramm sondern auch mit pointierten Reden. Auf dem Schillerplatz stehen die Zeichen auf Tanz, mit erstklassigen Djanes und DJs und einer Schlagersause am Sonntagnachmittag. Am Sonntag verbindet außerdem der „Markt der Möglichkeiten“, die Infomeile des CSD Stuttgart auf der Kirch- und Stiftstraße, beide Festplätze miteinander; auf dem Markt der Möglichkeiten gibt’s Infostände der verschiedenen Gruppen, Vereine und Initiativen.

29. und 30.7., Hocketse auf dem Markt- und Schillerplatz, Samstag ab 19 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr, www.csd-stuttgart.de