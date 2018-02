CSD Stuttgart: Aufbruch zur „Expedition WIR“

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD-Stuttgart

Zum Neujahrsempfang des CSD Stuttgart präsentierte der Verein das diesjährige CSD-Motto – und das hat wie immer nicht nur fordernden sondern vor allem auffordernden Charakter. „Expedition WIR“ lautet der Slogan, der dazu aufruft, die Chance der momentanen gesellschaftlichen Umgestaltungen richtig zu nutzen. Erfolge wie die Öffnung der Ehe, Rehabilitierung von Justizopfern oder die neue Vielfalt in den Bildungsplänen der Schulen sind Beispiele, aus denen auch eine Verantwortung erwächst – für all diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen und noch immer von Ungleichbehandlung betroffen sind. Und da sollte der Blick auch über die Landesgrenzen hinaus gehen. „Expedition WIR“ steht für eine in gemeinschaftlichem Handeln erarbeitete gesellschaftliche Zukunft. Der Weg dorthin ist geprägt von gegenseitigem Austausch, Dialog, Wertschätzung und Verständnis füreinander.

Die Schirmherrschaft für den CSD 2018 übernimmt die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete und FDP-Politikerin Judith Skudelny. Die diesjährigen CSD-Kulturwochen starten am 13.7. mit dem Empfang im Rathaus und finden ihren Höhepunkt am Wochenende des 28. und 29.7. mit der großen Demo-Parade und dem CSD-Hockeste-Fest.

