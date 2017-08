12.8. SAMSTAG; CSD Rhein-Neckar: #lovewins

Die historische Abstimmung für die „Ehe für alle“ hat’s gezeigt: Es wird weiterhin Veränderungen geben! „Wir können nun optimistischer und hoffnungsvoller in die Zukunft blicken“, heißt es dazu in einer Erklärung des CSD-Vereins „Dennoch: Wir sind nicht dort, wo wir sein sollten, bei 100 Prozent Gleichstellung und Gleichbehandlung, der Selbstverständlichkeit und dem Selbstverständnis – ein gleichberechtigter Teil unserer vielfältigen Gesellschaft zu sein“, heißt es weiter in der Erklärung. Aus diesem Grund lohnt es weiterhin, sich hartnäckig für mehr Rechte und Toleranz zu engagieren.

Am 12.8. lädt der CSD Rhein-Neckar zur 16. CSD-Demo in Mannheim. Der Startpunkt liegt diesmal zwischen den Quadraten K1 und U1, wie immer mit einer großen Kundgebung mit Vertretern und Vertreterinnen der Städte Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim. Die Route führt durch die Innenstadt vorbei am Paradeplatz bis zum Schlossplatz, wo im Anschluss gegen 17 Uhr das große CSD-Straßenfest steigt. Ein buntes Bühnenprogramm mit Acts wie der Frankfurter Pop-Rock-Combo „We are Diamonds“, Soul-Power mit Wanda Kay, Violinen-Pop von Maksim Reimer samt Band oder Glamour-Drag Electra Pain sorgt für regenbogenbunte Stimmung. Love wins!

12.8., CSD Rhein-Neckar, Demo-Start U1 / K1, 14 Uhr, Straßenfest auf dem Schlossplatz ab 17 Uhr, mehr Infos, auch zum Rahmenprogramm der Pride Weeks vor dem CSD, über www.csd-rhein-neckar.de