CSD Rhein-Neckar 2018: „mehr liebe wagen“

Beim Neujahrsempfang des CSD Rhein-Neckar, der bereits Ende Januar die CSD-Aktivitäten 2018 für das 10-jährige Jubiläum einläutete, wurde es verkündet: Das CSD-Motto 2018 lautet „mehr liebe wagen“. Mit der Ehe für alle begann ein neues Kapitel der LSBTIQ*-Geschichte in Deutschland, heißt es in einer Erklärung des Vereins: „Wir sollten mutiger sein und lieben, Wir sollten die Person an unserer Seite noch mehr lieben sowie unsere Kinder und auch uns selbst – und dies vor allem auch zeigen“. Letzteres sieht der Verein durchaus auch als Appell an die Community, denn Liebe sei das Bindeglied zwischen allen Menschen, egal welcher sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung.

„Wir haben das Motto mit Leben gefüllt und der diesjährige CSD steht dafür“, so der Verein. Das CSD-Motto 2018 wurde im Rahmen einer Show im Theater Oliv in Mannheim angekündigt. Der Jubiläums-CSD mit Demo durch die Mannheimer Innenstadt und anschließendem Straßenfest im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses findet am 11.8. statt. Dem CSD voran gehen wie immer Kultur- und Event-Wochen mit verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel auch dem Dyke*-March am 10.8. in Heidelberg.

Mehr Infos über www.csdm.de