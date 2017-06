× Erweitern Foto: MARGAYS e.V., www.margays.de CSD Mittelhessen CSD Mittelhessen 2016

Im Wahljahr 2017 stellt der CSD Mittelhessen sein Communityevent unter das Motto „Gib der Vielfalt deine Stimme“ – und stellt im Demoaufruf klar: „Wir müssen unsere Zukunft und unsere Ziele repräsentieren, denn niemand anderes wird das machen. Wir wollen, dass sich etwas ändert, und dafür gehen wir auf die Straße. Wir kämpfen friedlich und geordnet für Vielfalt“. Die Forderungen sind nach wie vor die Ehe für alle, 100 Prozent politische Akzeptanz, vollständiges Adoptionsrecht, gleiche Rechte und Pflichten für jeden Menschen und Aufklärung in öffentlichen Einrichtungen.

Am 24.6. startet der CSD Tag bereits um 11 Uhr mit dem Straßenfest auf der Bahnhofsstraße. Die Demo startet um 12 Uhr zum Umzug durch die Wetzlarer Innenstadt und läuft zurück zum Straßenfest mit vielfältigem Bühnenprogramm; mit dabei sind unter anderen das Pop-Trio Marspol, Pop, Chanson und Musical-Sounds von Laszlo von Pokorny, Travestie mit Catrinsche aus Berlin und DJ Marless. Die offizielle CSD-Abschlussparty steigt bereits ab 20:30 Uhr in der Nachterlebniswelt Mäx in Laufnähe zum Straßenfest.

24.6., CSD Mittelhessen in Wetzlar, 11 – 20 Uhr Straßenfest in der Bahnhofstraße, 12 Uhr Demo, 20:30 Uhr Party in der Nachterlebniswelt Mäx, Spinnereistr. 6, www.csdmittelhessen.de