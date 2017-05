CSD Karlsruhe: Bunte Liebe statt brauner Hass

× Erweitern Foto: CSD Karlsruhe CSD Karlsruhe

Unter dem Motto „Bunte Liebe statt brauner Hass“ startet die Demo-Parade des CSD Karlsruhe am 3. Juni um 14 Uhr in den Community-Sommer. Start- und Zielpunkt ist der Stephansplatz, wo im Anschluss an die Demo das jährliche Familienfest steigt, das in diesem Jahr erstmals vom CSD Verein in Eigenregie gestemmt wird. Neben Info-, Getränke- und Essenständen gibt’s dort ein fulminantes Bühnenprogramm: Die Moderation übernehmen Conchita 4711 aus Köln und Fanny Davis. Lokalmatador und nach Eigenbezeichnung „The Voice of Baden“ Danny Schöner ist ebenso dabei wie „Part of the Art“ mit Mega-Hits aus den 80ern und DJ Maxx Malloy. Die Drag- und Travestie-Riege ist mit Lady Vikky Winchester, Saphira Blue, Frollein Dörthe, Edina Edinburgh, Lilly France und Emily Island ebenfalls stark vertreten.

3.6., CSD Karlsruhe, Familienfest auf dem Stephansplatz 11 – 22 Uhr, Demo-Parade 14 Uhr ab Stephansplatz, www.csd-karlsruhe.de