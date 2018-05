CSD Karlsruhe: Blick über den Tellerrand

× Erweitern Fotos: CSD Karsruhe, f.Pfefferkorn, Rosa Rauschen CSD-Karlsruhe

Der CSD Karlsruhe möchte unter dem Motto „Verliebt, verlobt, verfolgt“ über den bundesdeutschen Tellerrand hinausschauen und die Aufmerksamkeit darauf richten, dass es auf der Welt noch immer viele Länder gibt, in denen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert und verfolgt werden. Für die politische Kundgebung auf dem Stephansplatz, die im Anschluss an die Demoparade stattfindet, wurde in Kooperation mit Queeramnesty eine Delegation eines solchen Landes als Rednergruppe eingeladen. Schirmfrau des CSD ist die stellvertretende Vorsitzende des Bundesgerichtshofs Richterin Prof. Dr. Johanna Schmidt-Räntsch; sie war unter anderem am Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes beteiligt; auch sie wird an der Abschlusskundgebung teilnehmen. „Nicht auf die sexuelle Orientierung kommt es an, sondern auf die Gaben und Talente eines jeden Einzelnen“, sagt Johanna Schmidt-Räntsch und lädt die Menschen in Karlsruhe dazu ein, sich auf Vielfalt einzulassen. Denn: Auch wenn hierzulande bereits viel Antidiskriminierungsarbeit geleistet wurde, heißt es weiterhin am Ball bleiben. Am 2.6. gibt es neben der Demoparade ein buntes CSD-Familienfest auf dem Stephansplatz. Die offizielle CSD-Abschlussparty wird vom Rosapark-Partyteam im Nachtwerk veranstaltet.

2.6., CSD Karlsruhe, Familienfest auf dem Stephansplatz von 11 – 22 Uhr, Demoparade ab Stephansplatz um 14 Uhr, CSD-XXL-Party Rosapark ab 22 Uhr im Nachtwerk, Pfannkuchstr. 14, Karlsruhe, www.csd-karlsruhe.de