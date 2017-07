CSD-Gala Stuttgart 2017

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. / DigitalDesignTeam.de CSD Stuttgart: Die Gala Mit dabei: Frl. Wommy Wonder

Den Start in die heiße Phase des CSD Stuttgart bildet die glamouröse CSD-Eröffnungsgala. Eine abwechslungsreiche Show mit glamourösen Momenten, nachdenklich stimmenden Beiträgen und jeder Menge Spaß und Comedy stehen an. Frl. Wommy Wonder führt durch den Abend, auf der Bühne unterhalten Künstler wie Musical-Sänger Kevin Tarte, Travestie-Star Chris Kolonko oder das Ensemble „Gauthier Dance“ der Dance Company Theaterhaus Stuttgart.

21.7., Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, 20 Uhr, www.csd-stuttgart.de