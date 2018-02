CSD Frankfurt: Das Motto 2018 wird gesucht

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt Die Demo durch die Innenstadt

Bewährt wie im vergangenen Jahr setzt der CSD Verein bei der Mottofindung auch in diesem Jahr auf die Community: Noch bis zum 28.2. können über die Website von jedem Mottoideen vorgeschlagen werden; alle bis dahin eingegangenen Slogans werden anschließend bis Ende März auf der Website vorgestellt, die Besucher können ihren Favoriten wählen. Anfang April wird dann aus den Voting-Favoriten vom Orgateam das CSD-Motto 2018 ausgewählt. Der CSD Frankfurt 2018 findet vom 20. bis 22.7. statt. Go for it: What’s the name of the game?

www.csd-frankfurt.de