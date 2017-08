CSD Darmstadt: The Future is queer!

× Erweitern Foto: bjö CSD Darmstadt Die Zwischenkundgebung auf dem Luisenplatz ist zur Tradition geworden.

„Warum wir eine queere Zukunft fordern? Weil die Öffnung der Ehe nicht das Ende der Diskriminierung von queeren Menschen bedeutet“, sagt Klaus Bechtold vom Verein „vielbunt“, dem CSD-Orga-Team in Darmstadt. „Wir wollen unser Leben selbstbestimmt und frei leben. Unsere Lebensentwürfe müssen für uns stimmen – nicht für andere“, heißt es in einem Statement des Vereins selbstbewusst. Und dafür geht man bei der Demo in Darmstadt auf die Straße: „Jede Verbesserung für queere Menschen, die in deutschen Parlamenten beschlossen wurde, wurde vorher von uns auf der Straße gefordert“, so Bechtold weiter. Und dazu ist nicht nur die LSBTIQ*-Community eingeladen, sondern alle, die sich für eine Gesellschaft engagieren, die Diversität akzeptiert um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen. Die Demo startet um 12 Uhr auf dem Luisenplatz, dreht eine Runde durch die Stadt und zieht nach der inzwischen traditionellen Zwischenkundgebung auf dem Luisenplatz weiter zum Open-Air-Fest auf dem Riegerplatz. Dort erwarten die Gäste die vielfältigen Infostände von Gruppen, Vereinen und Initiativen, auf der Bühne wird es neben politischen Diskussionsrunden auch jede Menge Unterhaltungsprogramm geben, unter anderem mit Rosa Opossum, Aurora DeMeehl und den Showgirls Sisters. Die CSD-Party steigt im Anschluss ab 23 Uhr im Ponyhof.

19.8., CSD Darmstadt, Demo 12 Uhr ab Luisenplatz, im Anschluss Open-Air-Fest auf dem Riegerplatz, Party ab 23 Uhr im Ponyhof, Mainzer Str. 106, Darmstadt, www.csd-darmstadt.de

Trailer zum CSD Darmstadt 2016: