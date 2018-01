× Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim

Die anfängliche Aufregung war schnell verflogen, und bereits nach ein paar Test-Shootings posierte Tim, unser GAB-Covermodel 2017, wie ein Profi vor der Kamera des Frankfurter Fotografen Hans Keller. Mit Unterstützung von Foto-Assistentin Melissa und Visagist Wango Deligiannis entstanden so eine Reihe spannender Aufnahmen in verschiedene Outfits, die der sympathische Endzwanziger selbst ausgewählt hat: Vom smarten Anzug bis zum lässigen-Strand-Look – Tim macht immer eine gute Figur. Körperlich fit ist der just dreißig gewordene Ludwigshafer auf jeden Fall: „Ich bin ausgebildeter Physiotherapeut und sehe das Training als Ausgleich zu meinem Beruf, vor allem was meinen Rücken anbelangt“, meint Tim. „Außerdem wohne ich genau neben einem Fitnesstudio – da habe ich zum einen den kurzen Weg, und zum anderen finde ich Trainieren spannender als auf der Couch vorm Fernseher zu hocken“. Seit über sechs Jahren arbeitet Tim übrigens nebenberuflich unter dem Namen „Tim Schrock Designs“ selbst als Fotograf und Party-Dekorateur – trotzdem war die Arbeit vor der Kamera eine Premiere: „Ich habe höchstens mal Aufnahmen mit dem Selbstauslöser gemacht“, lacht Tim. Hans Keller und sein Team zeigten sich ebenso beeindruckt von Tims Model-Qualitäten und lockten lässig und professionell die verschiedene Facetten aus ihm heraus – das kann sich sehen lassen, oder?

× 1 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 2 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 3 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 4 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 5 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 6 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB Covermodel Tim × 7 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 8 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 9 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 10 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim × 11 von 11 Erweitern Foto: Hans Keller GAB-Covermodel Tim Prev Next

Model: Tim Schrock

Fotos: Hans Keller, www.hanskeller.com

Assistenz: Melissa Messerschmidt, Markus Pritzlaff, Björn Berndt

Haare, Make-Up: Delicate Faces Wango Deligiannis, www.delicate-faces.com

Hinter den Kulissen: Hier gibt's die besten Schnappschüsse vom Shooting