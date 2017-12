Covermodel-Shooting 2017

× Erweitern Foto: bjö Covermodel_MakingOf_bjoe-01

Wie ein Profi steht er vor der Kamera: Tim, das von den Lesern und Leserinnen gewählte GAB-Covermodel 2017, wurde in Hans Kellers Fotostudio schnell warm mit der Situation im Scheinwerferlicht zu stehen. Die Arbeit mit Fotokameras ist dem sympathischen Ludwigshafener allerdings nicht unbekannt: Der ausgebildete Physiotherapeut arbeitet seit über sechs Jahren nebenberuflich unter dem Namen „Tim Schrock Designs“ selbst als Fotograf für Partys oder Hochzeiten, aber auch kreative Modeshootings hat er bereits als freie Arbeiten inszeniert. Darüber hinaus arrangiert er auch Party-Dekorationen, zuletzt ein aufwändiges Grusel-Labyrinth für die Mannheimer Gaywerk-Halloweenparty. „Bastelfreudig und kreativ war ich eigentlich schon immer“, meint Tim. Das Erlebnis, nun selbst vor der Kamera zu stehen, hat Tim als angenehm empfunden: „Die Arbeit mit dem Team hat Riesenspaß gemacht, obwohl ich anfangs doch ziemlich aufgeregt war“. Foto-Profi Hans Keller, seine Assistentin Melissa und Visagist Wango Deligiannis waren ebenso begeistert von der Arbeit mit Tim, und so sind eine Reihe spannender Aufnahmen entstanden – vom lässigen Strand-Outfit bis zum smarten Anzug zeigt Tim viele Facetten. Mehr davon in der Februar-Ausgabe des GAB Magazins.