Am 25.5. lädt der Völklinger Kreis in der Frankfurter GrandSeven Bar des WestinGrand Hotels zu einem abwechslungsreichen Abend, zu dem neben Vertretern und Vertreterinnen von Diversity-Netzwerken verschiedener Unternehmen, Politiker und Politikerinnen sowie Community-Macher und -Macherinnen und alle Interessierten eingeladen sind.

Im Mittelpunkt steht eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Vielfalt in Frankfurt: Vorteile einer diversen Gesellschaft – Diversity als Win-Win-Situation“, in der die Miteinbeziehung des Diversity-Gedankens in Unternehmensstrukturen dargestellt, Vorteile aufgezeigt und gegenseitige Erwartungen formuliert werden.

In einer zweiten Talkrunde geben verschiedene Diversity-Mitarbeiternetzwerke, LSBTIQ*-Organisationen und -Vereine einen Ausblick auf Aktionen und Initiativen für 2018. Auf dem anschließenden „Markt der Vielfalt“ im Foyer des WestinGrand Hotels stellen sich außerdem verschiedene Frankfurter Vereine, Organisationen und Mitarbeiternetzwerke vor. Abgerundet wird der Abend durch musikalische Einlagen der Jungen Operette Frankfurt und der Astor Club Band sowie mit Drinks und einem Flying Buffet, serviert vom WestinGrand Hotel. Um Voranmeldung über die Website der Konferenz wird gebeten!

25.5., Colorful Frankfurt – die DiverseCity-Konferenz, GrandSeven Bar im WestinGrand Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17 Uhr, Infos und Anmeldung über www.exzentriker.events/colorful-frankfurt