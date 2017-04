clb Garten: Mitten in der Natur

× Erweitern Foto: clb clb Garten Garten-Lounge im clb

Einer der schönsten Outdoor-Gärten Frankfurts befindet sich mitten in der Innenstadt: Das clb eröffnet pünktlich zur Frühsommer-Saison seine Freiluft-Lounge.

Das tolle: Der clb Garten liegt geschützt hinter dem Gebäude und grenzt auf seiner Rückseite an den Anlagenring – so sitzt man mitten in der Innenstadt in der Natur und nicht an einer Autostraße. Zusätzlich wurde der Zugang von der Parkanlage verschönert, so dass man auch von dort den Sommergarten erreichen kann.

Lässig kann man im clb-Garten unter der Woche von Montag bis Donnerstag ab 17:30 Uhr beim After-Work-Drink Freunde treffen oder einfach Flirten (oder beides zusammen). Es gibt ein neues Getränkeangebot inklusive vieler hausgemachter Specials und eine neue Snackkarte für den kleinen Hunger. Freitags und samstags öffnet der Garten eine Stunde später um 18:30 Uhr, samstags wird es regelmäßige Grillabende geben. An Sonntagen öffnet der Garten aber bereits um 15 Uhr zum „Social Sunday“ mit Kuchen und homemade Cold Brew Coffee, einer erfrischenden Kaffee-Spezialität für warme Tage. So startet der Sommer schon mal ganz gut!

clb, Bleichstr. 38, Frankfurt, Sommergarten Mo – Do ab 17:30 Uhr, Fr und Sa ab 18:30 Uhr, So ab 15 Uhr, www.clb-ffm.de