CHRISTIAN IST DAS GAB-COVERMODEL 2016

Einen Nachmittag lang stand er im Rampenlicht: Christian aus Wiesbaden, das GAB-Covermodel 2016, posierte im Studio von Profifotograf Hans Keller für unsere Covermodel-Session. Visagist Wango Deligiannis von Delicate Faces zauberte Christian einen natürlichen Look, Foto-Assistentin Melissa Messerschmidt und GAB-Redakteur Björn Berndt checkten die Details beim Shooting. Neben dem schmucken Hauptmotiv, dass jetzt das Cover der aktuellen GAB-Ausgabe ziert, sind in einer Mode-Session auch eine Reihe weiterer Fotos entstanden, die wir den Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchten. Die Outfits stammen allesamt von Christian selbst; der Mode-Fan kennt sich mit seinem Styling genau aus und veröffentlicht regelmäßig eigene Fotos auf Instagram unter „fashion.chrizzz“. Für das Covermotiv wurde Christinas privatem Look mit einem „Mr. B“-Lederharness aus dem Frankfurter Modeladen Hotroy ein raffinierter Kontrast verpasst; auch der hier auf den Fotos zu sehende Rückenharness ist aus dem Hotroy Store. Urbaner Schick!

www.hanskeller.com, www.facebook.com/hotroy.man