CHRISTIAN IST DAS GAB-COVERMODEL 2016

GAB Covermodel 2016 - 1

Noch nie hat ein Covermodel-Voting so viele Teilnehmer gezählt wie in diesem Jahr. Die Online-Wahl ist beendet, das Rechenzentrum hat gearbeitet, und der mehr als eindeutige Sieger des GAB-Covermodel-Contests 2016 ist Christian aus Wiesbaden!

Die Nachricht erreichte ihn während eines Kurzurlaubs in Barcelona. „Am Contest hatte ich am CSD-Sonntag spontan teilgenommen“, lacht der sympathische 35-jährige. „Meine Freunde, mit denen ich unterwegs war, meinten, ich solle mich doch ablichten lassen“. Nun kann Christian sich auf ein professionelles Shooting mit den Frankfurter Fotografen Hans Keller freuen; ausgestattet wird er vom Fashion-Store Hotroy in Frankfurt.

Das Cover wird in einer der nächsten Ausgaben des GAB Magazins veröffentlicht. Darüber hinaus hat Christian als Sieger des Covermodelcontests zwei Tickets für den Loveball im Frankfurter Gesellschaftshaus Palmengarten am 2.10. gewonnen.