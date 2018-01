Checkpoint Baden-Württemberg

× Erweitern Foto: Gentle Man Checkpoint / Gentle Man Stefan Zimmermann von Gentle Man

Unter dem Namen „Checkpoint“ vereinen sich die Testprojekte der baden-württembergischen AIDS-Hilfen, die regelmäßig anonyme Tests und Beratung zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten anbieten. Im Januar werden in einigen Checkpoints in Baden-Württemberg kostenfreie HIV-Tests für MSM (Männer, die Sex mit Männern haben) angeboten.

„Ein großer Vorteil der Checkpoints ist neben den anonymen Tests und Beratungen vor allem die Nähe zur Szene“, erklärt der Projektkoordinator des landesweiten Präventionsprojektes Gentle Man, Stefan Zimmermann. „Die Berater und Beraterinnen gehören oft selbst zur Community, die Checkpoints haben zu ihren regelmäßigen Terminen meist auch abends geöffnet, Ärzte und Ärztinnen sind bei allen Testangeboten vor Ort und hohe hygienische Standards sind natürlich gegeben“.

Als sexuell aktiver Mann, der Sex mit Männern hat, empfiehlt es sich, mindestens einmal jährlich einen entsprechenden STI-Check vornehmen zu lassen. Bei häufig wechselnden Sexualpartnern und -partnerinnen sollte man alle drei oder sechs Monate zum Test gehen. „Je früher eine HIV- oder andere STI-Infektion erkannt wird, desto besser kann therapiert werden“, merkt Zimmermann an. Auch Beratungen zur 2016 zugelassenen PrEP, etwa zu übersetzen mit „Vor-Risiko-Vorsorge“, bekommt man in den Checkpoints. „Da die umfangreichen Tests begleitend zur PrEP derzeit noch privat gezahlt werden müssen und es da große Unterschiede gibt, planen einige AIDS-Hilfen, die nötigen Tests auch innerhalb der Checkpoints anzubieten, so dass der PrEP-Nutzer oder -Nutzerin mit den Ergebnissen eine Schwerpunktpraxis aufsuchen kann“, meint Zimmermann weiter.

Im Jahr 2018 wird voraussichtlich nun auch in Deutschland der HIV-Selbsttest für zu Hause kommen: „Wir hoffen damit auch diejenigen zu erreichen, denen der Gang zum Checkpoint aus Scham unangenehm oder einfach zu weit ist. Untersuchungen in anderen Ländern zeigten, dass nach einem reaktiven Ergebnis in der Regel im Anschluss eine Beratungsstelle aufgesucht wird“, meint Zimmermann. „Wir befürworten die zusätzliche Testmöglichkeit, denn bevor sich jemand nicht testen lässt, ist der Heimtest eine gute Alternative“. Den Heim-/Selbsttest wird es bundesweit voraussichtlich ab 2018 in Apotheken und Beratungsstellen für circa 25 Euro geben.

Nähere Infos zu den Testangeboten in Baden-Württemberg über www.checkpoint-bw.de

Infos zu HIV und anderen STIs über www.gentle-man.eu