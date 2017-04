Besser tanzen mit Artemis

× Erweitern Foto: olga meier-sander / pixelio.de Artemis Tanzkurs

Der Frauen-Sportverein Artemis bietet ab April zwei Tanzkurse an, die Kenntnisse in Sachen Standard- und Lateintanz vertiefen sollen – weitere Figuren und neue Tanztechniken werden erlernt. Die Kurse richten sich an Frauen und Männer, begeisterte Tanzpaare, aber auch Einzelpersonen sind herzlich willkommen. Die beiden Artemis Fortgeschrittenen-Equality-Tanzkurse laufen vom 24.4. bis 26.6. beziehungsweise 25.4. bis 27.6. und finden einmal wöchentlich montags von 19:30 bis 20:30 beziehungsweise dienstags von 20:30 bis 22 Uhr in der Turnhalle der Stauffenberg-Schule statt. Die Ballsaison kann beginnen!

Mehr Infos über www.artemis-sport.de