Bermuda Bar - Oktoberfest

Zünftig wird’s ab dem 23.9. in der Bermuda Bar: Bis zum 2.10. lautet das Motto „Oktoberfest“, und mit vielen Specials wird dann Bayerischer Flair in der Bar Einzug halten. Ob wohl jemand in Krachledernen vorbeischaut? Ebenfalls einen Besuch wert ist die Asia-Night, die jeden ersten Donnerstag im Monat steigt – mit Cocktails und asiatischem Speisen; schon mal vormerken für den 6.10.

23.9. – 2.10., Oktoberfest, 6.10., Asia-Night, Bermuda Bar, Alte Gasse 33, Frankfurt, geöffnet ab 12 Uhr, www.bermudabar-frankfurt.de