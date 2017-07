Bar jeder Sicht: Rainbow Refugees

× Erweitern Foto: Tim Reckmann / pixelio.de Rainbow Refugees

Die Gruppe Rainbow Refugees Mainz hat seit ihrer Gründung 2016 einiges an Erfahrungen sammeln können, was die Zusammenarbeit und Betreuung von Flüchtlingen betrifft. Lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intersexuelle Geflüchtete stehen vor vielen Herausforderungen, sei es Diskriminierung im eigenen Land oder in Deutschland, die Beziehung zu Freunden und Familie oder der stetige Kontakt mit Behörden. Die durchweg ehrenamtliche Arbeit ist auf Unterstützung seitens der Behörden angewiesen. Was ist bisher geschehen und was ist für die Zukunft geplant? Genau damit beschäftigt sich die Podiumsdiskussion mit Abgeordneten des Mainzer Stadtrats.

14.7., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.sichtbar-mainz.de