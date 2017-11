Ballnacht Wiesbaden: Mit Stargast Tania Evans

× Erweitern Foto: J.Wahl Ballnacht Wiesbaden

Die Ballnacht der AIDS-Hilfe Wiesbaden ist mit ihren 30 Jahren ein fest etabliertes Gesellschafts-Event der hessischen Hauptstadt: Mit der gelungenen Mischung aus Party und Kultur wird in acht Sälen ein abendfüllendes Entertainmentprogramm geboten, das es in dieser Form nur selten zu erleben gibt. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouvier hat die Schirmherrschaft übernommen, Holger Weinert und Babsi Heart führen als Moderatoren durch den Abend. Auf den vier Bühnen bieten Bands und Live-Acts wie das Absinto Orkestra, die City Live Band, die Wiesbadener Rocker Mallet, die Show-Band Firebirds oder die große Disco im Zais-Saal musikalische Abwechslung.

Höhepunkt des Showprogramms wird der Auftritt der Sängerin Tania Evans werden, die als Original Voice des Hits „Mr. Vain“ bekannt ist. Sie wird zu späterer Stunde auf der Hauptbühne im Thiersch Saal für eine extra Portion Party-Power sorgen!

× Erweitern Foto: tania-evans.com Ballnacht Wiesbaden Stargast Tania Evans

Teilnehmen sollte man außerdem an der großen Tombola: Deren Erlös kommt genau wie die des Kartenverkaufs der Ballnacht der Arbeit der AIDS-Hilfe Wiesbaden zugute. Als Hauptpreis winkt ein Flug für zwei Personen von Deutschland nach Kapstadt mit Air France inklusive aller Steuern und Gebühren. Also, die Röcke gerafft und auf nach Wiesbaden!

9.12., Kurhaus, Kurhausplatz 1, Wiesbaden, 20:15 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr), www.ballnacht-im-kurhaus.com

Tickets im Vorverkauf gibt’s bei der Tourist-Information am Marktplatz Wiesbaden, in der Galeria Kaufhof in der Kirchgasse in Wiesbaden oder online über www.wiesbaden.de/tickets.

