Arco und dbPride – Mitarbeiternetzwerke der Commerzbank und der Deutschen Bank

× Erweitern Foto: bjö LGBT-Netzwerke

Das „Versteckspiel“ am Arbeitsplatz kostet Lebensqualität und Energie. Deshalb profitieren Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen von einem vielfältigen Arbeitsumfeld. Insbesondere Banken unterstützen seit vielen Jahren LGBT*-Mitarbeiternetzwerke. Prominente Beispiele sind „Arco“ bei der Commerzbank und „dbPride“ bei der Deutschen Bank.

Beide Unternehmen haben erkannt: Sichtbare Vorbilder motivieren zu mehr Authentizität und Selbstbewusstsein, geben Orientierung und helfen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihr volles Potenzial zu entfalten.Die Netzwerke dbPride und Arco unterstützen den Erfahrungsaustausch, auch über Hierarchiestufen hinweg. Sie tragen mit ihrem Engagement zu einem respektvollen Arbeitsumfeld bei. Ausdrücklich sind in beiden Netzwerken auch „LGBT*-Allies“ willkommen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht zur Zielgruppe zählen, sich aber gerne für ein vielfältiges Betriebsklima engagieren. Arco und dbPride sind Kompetenzzentren für LGBT*-Themen sowie Ansprechpartner für Personalabteilung und Management. Sie unterstützen den Business Case des Diversity Managements in ihren Unternehmen und tragen aktiv zu einer offenen Unternehmenskultur bei – sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern Europas und darüber hinaus.Außerdem ermöglichen dbPride und Arco ihren Mitgliedern den Kontakt zu anderen Organisationen. Die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit der Netzwerke spielt eine wesentliche Rolle, denn sie haben vergleichbare Ziele.

Folglich unterstützen sie sich gegenseitig bei der Organisation von Workshops und Veranstaltungen und tauschen sich regelmäßig zu Erfolgsfaktoren aus – auch bei „PROUT AT WORK“, der 2013 gegründeten Stiftung, die LGBT*-Mitarbeiternetzwerken eine inhaltliche Heimat gibt.Arco und dbPride engagieren sich gleichermaßen in der LGBT*-Community der Region Rhein-Main, etwa bei CSDs und im „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt“.

Ansprechpartner Arco: Martin Hartmann, Georgios Kazilas, www.arco-coba.de

Ansprechpartner dbPride: Johanna Labecka, Danny Kiefer, Tobias Stass, www.db.com/vielfalt

Am 25.5. lädt der Völklinger Kreis, der Berufsverband schwuler Führungskräfte und Selbstständiger, zu „Colorful Frankfurt“, einem Get-together der LGBT-Mitarbeiternetzwerke