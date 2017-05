Aktionswoche zum IDAHOT

× Erweitern Foto: Frankfurt University of Applied Sciences IDAHOT

Auch in diesem Jahr findet auf dem Campus der Frankfurt University of Applied Sciences, der ehemaligen Fachhochschule Frankfurt, wieder eine Aktionswoche zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie statt. Vom Polyamorie Workshop über eine Podiumsdiskussion zu den drei großen Religionen bis zu Kabarett ist für jeden was dabei. Wie immer gibt es am Montag, dem 15.05, ein großes Zelt mit Grill-Angebot und Erfrischungsgetränken auf dem Campus.

10. – 19.5., Frankfurt University of Applied Sciences, Nibelungenplatz 1, Frankfurt, Infos über www.asta-frankfurt-university.de/