40 Jahre STALL

× Erweitern Foto: MP STALL

Der STALL ist eine echte Szene-Institution: Eröffnet 1977, in einer Zeit, in der Schwule sich in der Öffentlichkeit noch versteckten, hat die urige Gewölbekeller-Bar für die damals sehr populäre Jeans- und Lederszene eine Menge Veränderungen durchlebt – und sie ist immer noch da! Nicht nur die Gesellschaft hat sich weiter entwickelt, auch der STALL wandelte sich im Laufe der Jahre und hat sich von einem reinen Leder-Treff zu einem einmaligen Stück Frankfurter schwuler Kultur entwickelt, wo heutzutage alle Männer und Jungs ab 18 Jahren willkommen sind. Mehrere Betreiber haben das Lokal nacheinander geführt, und wenn der Schwung nachließ, fand sich immer wieder ein Neuer, der mit frischem Elan den STALL weiterführte. Anders war das Ende 2016, als der damalige Betreiber nach langer Krankheit starb und die Zukunft des STALL plötzlich völlig ungewiss schien. Dem Team des STALL und Teddy ist es zu verdanken, dass es die Bar heute noch gibt: Besonders Paul, der seit Jahren fest zur STALL-Mannschaft gehört, hatte sich damals engagiert. 2017 geht es nun weiter mit Horst und Björn als neue Inhaber und der tatkräftigen Unterstützung von Teddy in Büro und Organisation. Geblieben ist die beliebte Happy Hour am Dienstag, neu ist die „Underwear or less“-Party am letzten Sonntag des Monats ab 17 Uhr. Im September feiert der STALL sein 40-jähriges Jubiläum: Ab dem 1.9. gibt’s täglich ab 21 Uhr verschiedene Specials, darunter eine Tombola und die Happy Hour die ganze Woche. Wir haben Björn, Horst und Teddy zum Interview getroffen.

Björn, wie hast du die vergangenen Monate erlebt?

Ich bin seit zehn Jahren im Stall tätig. Für uns alle war klar, dass wir den STALL nicht sterben lassen konnten. Jetzt bin ich zuständig für den Abendbetrieb und das Personal. Der STALL soll jetzt ein Platz sein, an dem jeder schwule Mann willkommen ist – natürlich sind auch die Leder- und Fetischmänner sehr willkommen. Wir haben langjährige Veranstaltungen übernommen, neue Termine hinzugefügt und es kommen noch viele weitere Ideen!

Horst, ihr habt viel Energie in den Neustart gesteckt ...

Ich kam zwar erst Mitte 2016 zum Team, aber ich war zusammen mit Björn gleich dabei, als es darum ging, den STALL nicht schließen zu müssen. Denn das hätte einen schweren Verlust für die Frankfurter Szene bedeutet. Renovierungen und Sanierungsmaßnahmen waren notwendig, auch vieles, was die Gäste auf den ersten Blick nicht sehen. Ich bin mit Freude Handwerker und habe vieles selbst gemacht. Wir haben darauf geachtet, den von den Gästen geliebten Charakter nicht zu verändern.

Teddy, was ist für dich das Besondere am STALL?

Ich bin schon seit Mama Hesselbachs Blue Angel-Zeiten Gast im STALL. Der STALL wurde in den letzten Jahren zu meinem zweiten Wohnzimmer. Ich finde es toll, dass das Publikum so bunt gemischt ist und dass es viele internationale Gäste gibt. Und jeder ist Teil der STALL-Familie. Als ich im April 2016 erfuhr, dass die Schließung drohte, musste ich mich einfach für Paul und sein Team einsetzen, um den STALL zu retten. Ich freue mich sehr, dass der STALL unter neuer Führung nun weiterlebt!

STALL, Stiftstr. 22, Frankfurt, 40 Jahre STALL Jubiläumswoche ab dem 1.9. mit vielen Specials, mehr Infos über https://www.facebook.com/groups/stall.frankfurt/