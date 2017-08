40 Jahre Stall – Die Jubiläumswoche

× Erweitern Foto: mp STALL

Eines der ältesten schwulen Lokale Frankfurts, der STALL, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen – und das nicht zu knapp: Vom 1. bis 7. September feiert das neue STALL-Team um Horst, Björn und Teddy eine ganze Woche lang eine ausgelassene Geburtstagsfeier! Alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt und freuen sich auf tolle Abende!

Der STALL öffnet in der Geburtstagswoche bereits um 21 Uhr, die beliebte Happy Hour gibt’s täglich bis 23 Uhr, am Dienstag sogar bis 24 Uhr. Jeder Gast wird mit einem Welcome-Drink begrüßt und nimmt an der kostenlosen Geburtstagstombola teil.

Die Geburtstagswoche startet am 1. und 2.9. mit knackigen Sounds vom DJ. An jedem Abend gibt es ein neues Getränke-Special: den Klopfer am 1. und 2.9., der 70er-Kult-Drink Apfelkorn und Persico, der an die Anfangstage des STALL anno 1977 erinnert (3.9.), und Paul mixt am Montag, den 4.9., Caipis und Mojitos für 5 Euro.

Der Geburtstags-Dienstag wird besonders toll: Hier gilt die beliebte Happy Hour besonders lang, von 21 bis 24 Uhr, als Special Drink gibt’s Homemade Lemonade Lemon-Mint/Basilikum und Teddy feiert an diesem Abend seinen eigenen Geburtstag im STALL!

Die Woche klingt schließlich mit einer Bier-Bowle am 6.9. und dem Binding-Bembel am 7.9. aus.

Genug Gelegenheit also, um dem neuen Team zu gratulieren und im urigen Gewölbekeller viel Spaß zu haben! Herzlichen Glückwunsch!

1. – 7.9., 40 Jahre STALL – Geburtstagswoche, Stiftstr. 22, Frankfurt, ab 21 Uhr, www.facebook.com/groups/stall.frankfurt/

