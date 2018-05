35. Internationales Maitreffen des LC Stuttgart

× Erweitern Foto: LC Stuttgart Maitreffen_LCStuttgart“ Vorstellung der Kandidaten im "Boots"

Leder- und Fetischkerle kennen den Termin bereits und schon fast traditionell trifft die Community sich Anfang Mai zum Wochenende in Stuttgart. Der LC Stuttgart hat ein interessantes Programm zusammengestellt: Neben dem Besuch verschiedener Szene-Bars und beim Cannstatter Wasen stehen auch ein Motorradausflug oder wahlweise eine Stadtführung auf dem Programmplan. Höhepunkt wird die Fetischparty „Rough Men Night“ werden – wie immer in einer „geheimen“ Location, zu der die Fetisch-Kerle per Shuttleservice gebracht werden. Zum Maitreffen haben sich bereits jetzt Fetischfreunde aus dem gesamten Bundesgebiet angemeldet.

4. – 6.5, 35. Internationales Maitreffen Stuttgart, Infos über www.lc-stuttgart.de