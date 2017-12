30. Ballnacht Wiesbaden

× 1 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden × 2 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden × 3 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden × 4 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden × 5 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden × 6 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden × 7 von 7 Erweitern Fotos: mp Ballnacht_Wiesbaden Prev Next

Die Jubiläumsausgabe der Ballnacht im Wiesbadener Kurhaus zu Gunsten der AIDS-Hilfe Wiesbaden war ein besonders glanzvoller Abend: TV-Moderator Holger Weinert und die lässige Babsi Heart moderierten eine fulminante wie abwechslungsreiche Show im Thiersch-Saal; Tania Evans, the original Voice of „Mr Vain“, war der umjubelte Hauptact. Aber auch in sieben weiteren Sälen gab es Live-Musik von Rock und Pop bis DJ-Lounges mit Oldies und Dancefloor-Sounds. Spannend auch die große Tombola, deren Erlöse jedes Jahr zu Gunsten der AIDS-Hilfe gehen; hier war Air France als Hauptsponsor dabei. Schirmherr des Abends war Ministerpräsident Volker Bouvier, als weitere Polit-Prominenz wurden Claudia Roth, Staatssekretär Kai Klose, Tarek Al-Wazir sowie Oberbürgermeister Sven Gerich in der bunten Gästeschar gesichtet. Glückwunsch zu einer gelungenen Ballnacht 2017.

www.ballnacht-im-kurhaus.de