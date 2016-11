29. BALLNACHT DER AIDS-HILFE WIESBADEN

Ballnacht Wiesbaden

Eine schöne Tradition: Bereits zum 29. Mal findet die Ballnacht zu Gunsten der AIDS-Hilfe Wiesbaden statt. Festlich gekleidet oder im fantasievollen Outfit kann man hier durch acht verschiedene Säle des Kurhaus Wiesbaden wandeln – der Ball ist eine gelungene Mischung aus Gala und Party.

Gleich mehrere Live-Acts sorgen auf vier Bühnen für Stimmung: Als Headliner wird zu später Stunde Sydney Youngblood im Thiersch Saal auftreten; mit seinen Hits wie „If only I could“ oder „Sit and wait“ hat der gebürtige US-Amerikaner in den frühen 1990ern zeitlose Radiohits veröffentlicht. Weitere Künstler des Abends sind unter anderen die Funk’n’Soul-Combo Funky Freds, die coole Sängerin Diana Schneider, die Stimmungsband Take it Easy oder der Swing-erprobte Sänger mit Schmelz in der Stimme Baxtor Blue Eye. Für Flitter sorgen die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz mit einer Show, die schrillen Stelzenläufer der Gagè-Truppe und last but not least Glamour-Queen Gracia Gracioso, die als Moderatorin durch den Abend führt. Wem das noch nicht reicht, kann bis morgens in der Disco mit DJ Gunnar Töpfer (hr3) im Zais-Saal weitertanzen.

Sydney Youngblood Diana Schneider

Beliebt ist auch die große Tombola mit hunderten von Gewinnen. Als Hauptpreis winkt ein Fluggutschein von Air France für zwei Personen inklusive Steuern und Gebühren zur Karibikinsel Martinique. Für die Mitternachtsverlosung dieses Hauptpreises kommen alle Lose in die Trommel – selbst die, die vorher bereits gewonnen haben! Die Einnahmen der Tombola sowie die Erlöse des Einritts kommen wie immer der AIDS-Hilfe Wiesbaden zugute. Ein glanzvoller Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte! Tickets im Vorverkauf gibt’s bei GALERIA Kaufhof Wiesbaden (Kirchgasse 28) oder online über www.wiesbaden.de/tickets.

10.12., Kurhaus, Kurhausplatz 1, Wiesbaden, 20:15 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr), www.aidshilfe-wiesbaden.de/ballnacht

Wir verlosen zwei Tickets für die Ballnacht