28 Jahre Eagle

Stolze 28 Jahre gibt es die Leder-und Fetischbar Eagle bereits, und das unter der Leitung von Hans Stöffler. Das Erfolgsrezept ist eigentlich sehr einfach: Die regelmäßigen Fetisch-Partys, die kontinuierlich seit 28 Jahren von Leder und Uniform über Sportswear bis zu Anzug mit Schlips und Krawatte alle Vorlieben berücksichtigen und dabei immer offen für neue Ideen und Passionen gewesen sind, machen den Eagle zur festen Fetisch-Größe in Stuttgart. Für die Fetisch-Events gilt ein entsprechender Dresscode, an den allgemeinen Barabenden gibt es das nicht. Die Geburtstagssause am 12.5. wir groß gefeiert: Mit geiler Party-Musik, einem Fingerfood-Büffet und Freigetränken – und das alles natürlich open end! Herzlichen Glückwunsch!

12.5., Eagle, Mozartstr. 51, Stuttgart, 21 Uhr, www.eagle-stuttgart.com